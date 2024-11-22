Hamit Altıntop: Macaristan’ın üçüncü olması yanıltmasın

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi'ne direkt katılma şansını kaçıran A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde play-off turuna kalmıştı. Play-off turunda Macaristan'ın rakibi olan Türkiye'nin tur şansını Hamit Altıntop değerlendirdi. Hamit Altıntop'un HT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hayırlı olsun, zor bir kura. İskoçya, Galler'in; Sırbistan da Karadağ'ın bir numara daha büyük takımları. İlk maçın içeride olması öz güven anlamında iyi olabilir, iyi bir sonuçla oraya gitmemiz bizim elimizi güçlendirecektir. Genel manada zor olacaktır. Bizim futbol anlayışımızla şanslar yüzde 50'ye 50 diyebiliriz. Macaristan zor grupta 3. oldu, bu yanıltmasın. Almanya ve Hollanda'ya karşı iyi maçlar da oynadılar. Macaristan'da bir dostluk maçı oynamıştık, herhalde kaybettik o maçı. Bizim açımızdan zordu."