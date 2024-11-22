Pendik’te 4 gol var kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndan oynandı. Müsabaka, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Pendilspor'un gollerini Samet Asatekin ve Welinton atarken; Ümraniyespor'un golleri, Minchev ve Barış Ekincier'den geldi.

Bu sonuçla her iki takımda birer puan aldı ve 18 puana yükseldi.

Hakemler: Yunus Dursun, Yusuf Bozdoğan, Kürşathan Akın

Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Welinton, Hasan Kılıç, İbrahim Akdağ (Lima dk. 87), Samet Asatekin, Enes Keskin (Bekir Karadeniz dk. 90), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya (Jetmir Topalli dk. 74), Eze (Kappel dk. 87)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Gökdeniz Kara, Mustafa Çolak

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Burak Öksüz (Furkan Apaydın dk. 46), Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 78), Engjell Hoti (Serkan Göksu dk. 67), Jurgen Bardhi (Ali Turap Bülbül dk. 86), Mehmet Ali Büyüksayar (Atalay Babacan dk. 46), Benny, Georgi Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yunus Emre Yılmaz, Batuhan Arıcı, Batuhan Çelik, Muhammet Karasu

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Samet Asatekin (dk. 3), Welinton (dk. 45+1) (Pendikspor), Georgi Minchev (dk. 67 pen.), Barış Ekincier (dk. 82) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Welinton, Erdem Canpolat (Pendikspor), Engjell Hoti, Barış Ekincier (Ümraniyespor)