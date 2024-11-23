’4 Büyükler’in borcunda büyük barış

Galatasaray, güncel borç tutarının 31 Ağustos 2024 itibarı ile 14 milyar 238 milyon 942 bin olduğunu bildirdi. Aslan ayrıca 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 123 milyon TL kâr yaptığını açıklandı. Beşiktaş ise 31 Ağustos 2024 itibarıyla borcunun 10 milyar 428 milyon 60 bin olarak güncelledi, aynıca 1 Haziran-31 Ağustos 2024 tarihlerinde 153 milyon TL zarar edildiğini ifade etti.



Trabzonspor da 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla borç miktarının 3 milyar 940 milyon TL olduğunu belirtti. Fenerbahçe kulübü ise kasım ayında yapılan yüksek divan kurulunda borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu bilgisini vermişti. G.Saray'ın zirvede olduğu acı tabloda açıklanan rakamlar toplandığında 4 takımın toplam borcunun 41.1 milyar TL'yi aştığı görülüyor (Yaklaşık 1.14 milyar Euro)...