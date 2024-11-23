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Giriş Tarihi: 23.11.2024 21:47

Başkent derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek 18 puana yükseldi.

AA
Başkent derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman'da oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 18'e çıkarırken Ankaragücü 19 puanda kaldı.

Gençlerbirliği gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Azad İlhan, Mehmet Dura

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Nalepa (Dk. 62 Samed Onur), Etebo, Amilton, Ensar Kemaloğlu (Dk. 62 Buğra Çağıran (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 72 Gökhan Altıparmak)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 41 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Saponara), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 60 Kitsiou), Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 61 Cephas), Bajic

Gol: Dk. 63 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 45 Ensar Kemaloğlu, Dk. 77 Amilton, 90+4 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Dk. 56 Schulz (MKE Ankaragücü)

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Başkent derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu!
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