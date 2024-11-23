BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın Chiesa aşkı alevlendi

Beşiktaş'ın Federico Chiesa aşkı yeniden alevlendi. Siyah-Beyazlılar'ın Ocak'ta İtalyan kanat için yeniden hamle yapacağı iddia edildi. Transfer için kiralama formülünün gündemde olduğu gelen bilgiler arasında... Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelmişti. Van Bronckhorst'un kanat transferi istemesi hücum gücünü artırmak ve kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Yücel konuya ilişkin "Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a 4 yıllık imza atmıştı. İtalyan yıldızın kontratı 30 Haz 2028'de sona erecek. 1.75 boyunda olan kanat, İtalya Milli Takımı formasını 51 kez terletti. İngiliz basını, Liverpool'un İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı devre arasında başka bir takıma kiralamak istediğini duyurmuştu. (Takvim)