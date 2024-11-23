BODRUM FK GALATASARAY CANLI | Lider Aslan, Bodrum'da rekor peşinde

Süper Lig'de 12 haftada oynadığı 11 maçta 10 galibiyet- 1 beraberlik alan Galatasaray, geçen sezonki performansını tekrarladı ve yine 31 puana ulaştı. Sarı-Kırmızılı takım Bodrum'da kazanırsa, Süper Lig tarihindeki en iyi 12 maçlık başlangıca imza atmış olacak.



14 ve 17 maç üst üste kazanan, 102 puanla şampiyonluk gören Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini ekleyecek. 3 bin 925 kapasiteli Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray'da üç eksik bulunuyor. Sakat İcardi ve Jakobs dışında cezalı Sanchez'den yoksun Aslan, Osimhen'in ileri uçta ve Mertens'in 10 numara pozisyonunda olduğu 4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak.

BODRUM FK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Samet, Fredy, Taylan, Gökdeniz, Seferi, Puşcaş

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen

BÜLENT TİMURLENK - OSIMHEN İLE ARKADAŞLARI HALLEDER

Okan Buruk'un oyun repertuvarında İcardi ve Jakobs değil Davinson Sanchez olmadığında Galatasaray her zaman sahada bir eksik durur. Kolombiyalı stoper sadece kalesini 20 metrede savunan bir futbolcu değil. Galatasaray'ın atak başlangıçlarında, rakibin geçiş hücumlarında Sara ve Torreira ikilisiyle mesafesini kısa tutup kritik müdahaleler yapan oyun zekâsı çok yüksek bir tecrübe. Onun yokluğunda Buruk'un 3'lü defans deneyeceğini sanmıyorum. Geçen sezonun sonundaki Fenerbahçe mağlubiyetini bir kenara ayırırsak rekor puanla şampiyon olan G.Saray'ı deviren tek teknik adam Hatayspor'un başındayken Volkan Demirel'di.

Her milli aranın sonrasında şampiyonluk yarışı veren takımların oyun ritminde bir düşüş yaşanma ihtimali yüksektir. Volkan Demirel de karşısında Galatasaray varken 90 dakikaya farklı bir motivasyonla hazırlanır. Bugün önce Fenerbahçe-Kayseri sahaya çıkacak, o maçtan çıkacak sonucun da Galatasaray'ın Bodrum'daki oyun motivasyonuna sirayet edeceğini söylemek lazım. Buruk'un karşısında 1 gol ortalamasıyla oynayan bir takım var. Galatasaray ise maç başına 1 gol yiyen, hücumda ise 3 gol ortalamasıyla oynayan bir takım. Davinson Sanchez'siz savunmanın, rakibi tabelada sıfırda tutmasa bile o ekrana iki gol yazdırmaması lazım. Gerisini Osimhen ve arkadaşları halleder gibi duruyor.