De Zerbi: Putin, Kiev’i bombaladığında bile kaçmadım

Brighton'dan geçirdiği başarılı dönemin ardından geçen yaz Marsilya'ya imza atan teknik direktör Roberto De Zerbi için işler yolunda gitmiyor ancak İtalyan çalıştırıcının pes etmeye niyeti yok. Özellikle iç saha performansıyla sınıfta kalan De Zerbi'nin Marsilya'sı son olarak milli ara öncesinde evinde Auxerre'e 3-1 mağlup olmuştu.

Roberto De Zerbi, Ligue 1 ekibinde yola devam etme konusundaki kararlılığını göstermek için geçmişinden ilginç de bir örnek verdi. 2021-2022 sezonunda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'da görev yaptığını hatırlatarak "Eğer vazgeçeceğimi düşünüyorsanız kaçmadığımı özellikle vurgulamak isterim. Ben burada kalıyorum. Putin Kiev'de bombalamalar başlattığında bile Shakhtar'dan kaçmadım. Marsilya takımına, çalıştırdığım oyunculara inanıyorum. Başka bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ligue 1'de 20 puanla 3. sırada bulunan ve lider PSG'nin 12 puan gerisinde yer alan Marsilya, Veledrome Stadı'nda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.