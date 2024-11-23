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Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:46

GALATASARAY HABERİ: Mertens'ten müthiş performans

Bu yıl 12 gol, 21 asist kaydeden Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens tüm dünyada en skorer kanat ve orta sahalar arasında 5. sırada yer alıyor. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 30 yaş üstü oyuncular içinde ise Mohamed Salah'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Mertens’ten müthiş performans

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekmeye devam ediyor. 37 yaşındaki futbolcu 2024'te 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Belçikalı oyuncu tüm dünyada orta saha ve kanat pozisyonlarında oynayan en skorer futbolcular listesinde Vini Junior, Cole Palmer, Mohamed Salah ve Raphinha'nın ardından 5. sırada yer aldı.

RAFA SILVA'YI GERİDE BIRAKTI
Mertens, 30 yaş üzeri oyuncular listesinde ise etki ettiği 33 golle 35 gole direkt katkı yapan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Tecrübeli 10 numara 30 yaş üstü futbolcular kategorisinde Beşiktaş'tan Rafa Silva, Manchester United'tan Bruno Fernandes ve Benfica'dan Angel Di Maria gibi isimleri geride bıraktı. Mertens bu sezon oynadığı 18 maçta 4 gol, 6 asiste imza attı. (Takvim)

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GALATASARAY HABERİ: Mertens'ten müthiş performans
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