Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maçın kırılma anını açıkladı!

Kayserispor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında evinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-2'lik skorla yenildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Çamlı, "Anadolu'da görev yapan hakemlerin kafalarında başka şeyler kurmadan sadece maç yönetmelerini istiyorum. Futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Maçın skoru umurumda değil. Bugün yenildik ama Kayserispor bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

"KIRILMA ANI VERİLMEYEN PENALTIYDI"

Çamlı, "Bir tebrik de seyirciye etmek istiyorum. Kayseri seyircisine helal olsun. Maçın tansiyonu oluyor. Futbolcularını demoralize edecek şeyler yapmadılar. Maçın kırılma anı 3-2 iken verilmeyen penaltıydı. Ondan sonrasını izlesinler. Vicdanlara havale ediyorum" diye konuştu.