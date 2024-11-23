Nuri Şahin’in Dortmund’u Freiburg karşısında farka koştu!

Borussia Dortmund, Bundesliga 11'inci hafta maçında Freiburg'u ağırladı. Nuri Şahin'in öğrencileri, Freiburg karşısında sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Maximilian Beier, 40'ıncı dakikada Felix Nmecha, 66'ncı dakikada Julian Brandt ile 77'nci dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.
Freiburg'da Patrick Osterhage, 63'üncü dakikada, Adamu ise 90'ıncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 19'a yükseltirken, Freiburg ise 17 puanda kaldı.