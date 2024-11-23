Son dakika: Galatasaray’ın yeni yıldızı Bundesliga’dan! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, sol bek transferi için kolları sıvadı.Galatasaray geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn'ü sezon başında Werder Bremen'e kiralamıştı.Sarı-kırmızılılar, Alman sol bekin yerini Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs ile güçlendirmişti.

Galatasaray, Senegalli sol bekin performansından memnun kalsa da 25 yaşındaki futbolcunun sık sık sakatlanması nedeniyle sol bek takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, aradığı ismi Almanya'da buldu.

SOL BEKE ROGERIO

Fransız basını, Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Rogerio da Silva'yı transfer etmek istediğini yazdı.Africa Foot United kaynaklı haberde, Brezilya ekibi Palmeiras'ın da 26 yaşındaki sol beke talip olduğu belirtildi.Wolfsburg'un Brezilyalı futbolcunun makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.Geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Rogerio'nun ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla 15 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1 asistlik bir performans sergiledi.Rogerio'nun Wolfsburg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.26 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro. (Fotomaç)