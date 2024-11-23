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Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:38 Son Güncelleme: 23.11.2024 14:03

Son dakika: Trabzonspor, Gift Orban için yeniden devrede! Eli bu kez daha güçlü...

Trabzonspor, yaz transferinin son günlerinde kadrosuna katmaya çalıştığı Gift Orban konusunda yeniden devreye girecek. Lyon’un yaşadığı mali kriz nedeniyle pek çok oyuncusunu satması bekleniyor. Bordo-Mavililer, aralık ayında ilk görüşmelere başlayacak.

Son dakika: Trabzonspor, Gift Orban için yeniden devrede! Eli bu kez daha güçlü...

Ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmayı hedefleyen Trabzonspor, üst profil oyunculara yönelme kararı aldı. Yaz transferinin son günlerinde Bordo-Mavililer'in kiralama artı satın alma opsiyonlu teklif yaptığı Orban için Lyon 12 milyon Euro'luk rakamda diretmişti. Trabzonspor ise paket teklifte toplamda 10 milyon Euro seviyesine çıkmıştı.

Bu sezon 3 lig maçında 2 golü bulunan Orban, geçen sezon Ocak ayında geldiği Lyon'da mutlu değil.

LYON KÖŞEYE SIKIŞTI

Fakat gelinen süreçte Lyon köşeye sıkıştı. Fransız ekibi, mali sıkıntıları nedeniyle geçici küme düşme cezası aldı. Lyon'un pek çok oyuncusunu satması bekleniyor. Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in çok beğendiği Orban konusunda yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

14 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ

Trabzonspor'un aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor. Forvet ve kanat pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki Orban, geçen sezon Ocak ayında 14 milyon Euro karşılığında Gent'ten Lyon'a gitmişti.

AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon Ligue 1'de 3 maçta 2 golü bulunan Orban'ın, hocasıyla da yıldızı bir türlü barışmış değil. Dolayısıyla Nijeryalı futbolcu da ayrılmaya sıcak bakıyor. (Fanatik)

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Son dakika: Trabzonspor, Gift Orban için yeniden devrede! Eli bu kez daha güçlü...
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