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Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:04

Son dakika: Wilfried Zaha transfer şansını 15 dakika ile kaçırdı!

Galatasaray’ın Olimpique Lyon’a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa’da da aradığını bulamadı.

Son dakika: Wilfried Zaha transfer şansını 15 dakika ile kaçırdı!

Finansal kriz nedeniyle küme düşme tehlikesi bulunan Lyon'un, sportif yetersizlik nedeniyle kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü futbolcu, Cim-Bom'a dönse de takımda kalması zor görünüyor.

Bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa maçında sadece 15 dakika görev yapan oyuncu, bu sezon iki takımın birden formasını giydiği için Avrupa'nın üst düzey liglerinde üçüncü bir takıma gidemeyecek.

Oyuncunun, TFF talimatlarına göre Galatasaray dışında ikinci bir Türk kulübüne gitmesinde bir sakınca bulunmuyor. (Skorer)

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Son dakika: Wilfried Zaha transfer şansını 15 dakika ile kaçırdı!
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