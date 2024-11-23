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Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:49

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.

AA
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.

FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:

Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky
Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel
Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek
Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem
Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci
Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu
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