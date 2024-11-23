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Giriş Tarihi: 23.11.2024 19:03

Volkan Kazak: "Bugün bu galibiyeti bekliyorduk"

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, 3-0 galip geldikleri Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın isteği ve enerjisi gayet iyiydi." dedi.

İHA
Volkan Kazak: Bugün bu galibiyeti bekliyorduk

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu maçı Kozlowski, Sorescu ve Okereke'nin golleriyle 3-0 galip bitiren Gaziantep ekibi, puanını 15'e yükseltirken Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ BEKLİYORDUK"

Kazak, "Ligde 4 haftalık bir mağlup olmama serimiz vardı. İyi bir seri yakalamıştık devam etmek istiyorduk ama geçen hafta kazaya uğradık. Milli takım arasında eksiklerimizi görüp iyi analiz yaptık. Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın isteği ve enerjisi gayet iyiydi. Sonuçta galibiyetle ayrıldık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Volkan Kazak: "Bugün bu galibiyeti bekliyorduk"
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