BEŞİKTAŞ HABERİ: Gio kaderini kendi çizecek

Süper Lig'de son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş (1B-2M), zorlu bir fikstürle dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, milli arada hem savunma hem de hücumda son dönemde yaşanan eksiklikleri ekibiyle birlikte gidermenin yollarını aradı.

Göztepe maçıyla çıkışa geçmeyi hedeflerken Hollandalı çalıştırıcı da kendisine karşı taraftarlar nezdindeki güven eksikliğini yeniden güçlendirmek istiyor. Bronckhorst, son oynanan Başakşehir maçında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarına maruz kalmıştı.

4 MAÇ KRİTİK, ARTIK TAHAMMÜL YOK

Siyah-beyazlı takım, bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak, ardından gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe sınavı öncesi son provasını Hatayspor ile yapacak olan Beşiktaş'ta derbi dahil oynanacak maçların kazanılıp yeniden umutlanarak zirve yarışına girebilme şansı elde edilmesi amaçlanıyor. Aksi durumda istenmeyen tablolar çıkacağı düşünülüyor. Son dönemde sık tartışılan Giovanni van Bronckhorst'a, başkan Arat destek verirken arkasında olduğunu ifade etmişti.

