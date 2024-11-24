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Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:38

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a 60 milyonluk kanat: Moussa Diaby

Beşiktaş'ta yönetim rotasını Suudi Arabistan Pro Ligi’ne çevirdi. Kanat sorununu Moussa Diaby’i kiralayarak çözme yoluna gideceği iddia edildi. Bunun için Fransız oyuncu ile temasa geçmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a 60 milyonluk kanat: Moussa Diaby

Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Al-Ittihad'da forma giyen 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i gündemine aldı. Aston Villa'dan 60 milyon euro karşılığında Al-Ittihad'a transfer olan tecrübeli futbolcu Arabistan'da 12 maçta 1 gol 10 asist katkısı yaptı.

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Al İttihad'da forma giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu sol ayağını etkili kullanmakta olup her iki kanatta da görev yapabilmektedir. DIABY, sol ayağı ile içeri kat ederken ters kanat rolünü tercih ediyor.

Fransız oyuncu, temposu ve savunma oyuncularının arasına girmeyi sevmesiyle sık sık Arjen Robben'e benzetiliyor. Top sürme becerileri de bir başka artısı olarak dikkat çekiyor. Asistlik istatistikleri de skora yatkınlığını gösteriyor. Yıldız futbolcunun performansı tüm ekiplerin ilgisini çekerken, Beşiktaş yönetiminim Diaby'e kiralık teklifi yapacağı belirtiliyor. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a 60 milyonluk kanat: Moussa Diaby
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