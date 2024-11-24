Beşiktaş’a Jorginho’dan olumsuz yanıt: Transfer şimdilik reddedildi

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Arsenal'in 32 yaşındaki futbolcusu Jorginho'yu gündemine almıştı. Ancak İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, deneyimli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyecek. Bu kararla birlikte Beşiktaş'ın Jorginho transferi ocak ayında gerçekleşmeyecek.

İtalyan futbolcunun sezon sonunda Arsenal'den ayrılabileceği ve Beşiktaş'ın bu dönemde yeniden girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Bu sezon Arsenal formasıyla 8 maçta 414 dakika süre alan Jorginho, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Deneyimli orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)