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Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:35

Bülent Uygun: Maçın hakkı beraberlikti

Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı” dedi.

İHA
Bülent Uygun: Maçın hakkı beraberlikti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Uygun, "İki tarafı da tebrik ediyorum sahada ağırlık vardı. Kar zaten iki takımın da futbol oynamasını engelledi. Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı, kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Rey Manaj'ı dün idmana çıkardık ve oyuna aldık bugün. Bugün Rey Manaj oyuna girdi ve sakatlanmadan süreci bitirdi Allah'a çok şükür" ifadelerini kullandı.
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Bülent Uygun: Maçın hakkı beraberlikti
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