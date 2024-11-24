GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da sol beke Kieran Tierney

Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Bek transferi yapacağı bilinen Aslan'da uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. İngiliz basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ismi resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'de gözden düşen Kieran Tierney'i transfer etmek istiyor. Haberin detaylarında, İskoç oyuncunun kulübünden ayrılmayı istediği belirtildi. Tierney'in, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakabileceğinin de altı çizildi.

EURO 2024'TE SAKATLANMIŞTI

Kieran Tierney, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Uyluk sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon henüz sahaya çıkamadı. Başarılı oyuncunun, yaz transfer döneminde Topçulardan ayrılma planları yaptığı ancak yaşadığı sakatlığın kendisine olan ilgileri azalttığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Tierney'in kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek. (A Spor)