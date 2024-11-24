GALATASARAY HABERİ: Rekor Aslan’ın işi

Milli ara öncesinde Samsunspor (3-2) zaferiyle puanını 31'e yükseltip, 11'inci maçlar itibarıyla kendisine ait rekoru tekrarlayan Aslan, ilklerine bir yenisini daha eklemeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, Bodrum FK galibiyetiyle serisini 7 yapmasının yanı sıra Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 karşılaşmasında 11 maçı da kazanan ilk takım oldu. İşte Aslan'ın tek kalemde son 3 sezondaki rekorları:
- Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)
- Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)
- Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)
- Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)
- Süper Lig'de bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ilk kulüp
ZIYECH ÇILDIRTTI!
Bu arada 65. dakikada Osimhen kaleciyle baş başa kalmasına rağmen şut çekmeyip müsait pozisyondaki Ziyech'e pas verdi. Faslı yıldız, önündeki bomboş kale yerine topu üstten dışarı attı.
MERTENS 5. VİTESTE
Öte yandan Belçikalı 10 numara Mertens, oyunun sıkıştığı anda yine Galatasaray'ın imdadına yetişti. Yaptığı şık ortayla Batshuayi'nin kilidi açmasını sağlayan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 5'inci asistini gerçekleştirirken 4 de golü bulunuyor. Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla üst üste 4 deplasman maçında gol katkısında bulunan Belçikalı yıldız, farkını ortaya koydu.