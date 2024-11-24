GALATASARAY HABERİ: Rekor Aslan’ın işi

Milli ara öncesinde Samsunspor (3-2) zaferiyle puanını 31'e yükseltip, 11'inci maçlar itibarıyla kendisine ait rekoru tekrarlayan Aslan, ilklerine bir yenisini daha eklemeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, Bodrum FK galibiyetiyle serisini 7 yapmasının yanı sıra Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 karşılaşmasında 11 maçı da kazanan ilk takım oldu. İşte Aslan'ın tek kalemde son 3 sezondaki rekorları:



- Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)

- Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)

- Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)

- Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)

- Süper Lig'de bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ilk kulüp