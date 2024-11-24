İspanya’da tartışmalı VAR kararı: Vedat Muriqi atıldı

La Liga'nın 14. haftasında Las Palmas ile Real Mallorca, Gran Canaria Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip hızlı bir giriş yaptı. 46. dakikada Rodriguez ve 56. dakikada Navarro'nun golleriyle Mallorca 2-0 öne geçti. 77. dakikada Essugo'nun golüyle farkı bire indiren Las Palmas, 83. dakikada Silva'nın penaltısıyla beraberliği yakalasa da 90+1. dakikada Mojica'nın golüyle Real Mallorca sahadan üç puanla ayrılan taraf olmayı başardı.

Mücadelenin 88. dakikasında Real Mallorca'nın Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, Hakem Muniz Ruiz tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyonda yıldız oyuncunun hareketi de hakemin kararı da İspanya'da gündeme oturdu. 86. dakikada Las Palmas ceza sahasına gönderilen topa Muriqi kafayı vurdu, ancak top kaleci Cillessen de kaldı. Bu pozisyonda Jaime Mata, 30 yaşındaki oyuncuya dönerek gol kaçırışını abartılı bir şekilde kutladı.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN TUHAF ŞEY"

Muriqi de rakibinin bu tepkisine orta parmak işareti yaparak karşılık verdi. Oyun devam etti, ancak VAR'dan bir uyarı geldi. Monitöre davet edilen hakem Ruiz'e bu hareket izlettirildi. Sahaya geri dönen hakem Vedat Muriqi'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karar İspanya'da gündeme oturdu. Real Mallorca taraftarları aynı hareketi defalarca yapan Vinicius Jr'a kırmızı kart verilmemesini eleştirirken Marca'nın Hakem Uzmanı Alfonso Perez Burull ise Vedat Muriqi'nin kırmızı kartını; "Hayatımda gördüğüm en tuhaf şey" diyerek tanımladı.