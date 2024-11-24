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Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:49

Karagümrük, Erzurum'da 3 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın devre arasında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

AA
Karagümrük, Erzurum’da 3 golle kazandı
Erzurumspor FK 1 - 3 Solwie Energy Fatih Karagümrük

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 67 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 67 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 67 Furkan Özhan), Teklic, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 90+3 Adnan Uğur), Johnson, Camacho (Dk. 82 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Berkay Dabanlı), Lamkel, Wesley (Dk. 90+3 Baran Demiroğlu)

Goller: Dk. 30 Göktan Gürpüz, Dk. 44 Wesley, Dk. 83 Berkay Dabanlı (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 78 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Johnson, Dk. 37 Djilobodji, Dk. 90+4 Adnan Uğur, (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 70 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

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Karagümrük, Erzurum'da 3 golle kazandı
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