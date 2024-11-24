Kerem’den gol, Orkun’dan asist: Benfica 7-0 kazandı

Benfica evinde Estrela Amadora'yı 7-0 mağlup etti. Maça Arjantinli yıldız Angel Di Maria, damga vururken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü skora katkı yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Di Maria'nın 2, 5 ve 18. dakikalarda attığı gollerle 3-0 sona erdi. Benfica'nın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu maça yedek başlarken 46. dakikada oyuna dahil oldu. 59. dakikada ağları havalandıran Kerem'e asisti maça damga vuran isim Di Maria oldu. Daha sonra Di Maria, 65. dakikada oyundan çıkarken yerine diğer milli oyuncumuz, Orkun Kökçü dahil oldu.

Orkun da 81. dakikada Amdouni'nin attığı golün asistini yaptı ve skor 5-0 oldu. Daha sonra ise 86. ve 90. dakikalarda Cabral, attığı gollerle skoru tayin etti ve Benfica karşılaşmayı 7-0 kazandı.