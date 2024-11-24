Liverpool, Manchester City ile arasındaki puan farkını açıyor!

Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot, hücumda oyuncu değişiklikleri yaparken 65'te Mohamed Salah ile eşitliği sağladı. Mısırlı forvet; 83. dakikada bir kez daha sahne alırken, bu kez penaltı atışından golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Liverpool sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.





3 HAFTALIK SERİ

Sahasında oynadığı Brighton ve Aston Villa galibiyetlerinin ardından Southampton maçında da hata yapmayan Liverpool, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını da 31'e çıkardı. Manchester City ise son 3 lig maçında puan alamadı. Evinde Tottenham'a 4-0 kaybeden Manchester City'nin 52 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi. Alınan bu sonuçların ardından zirvede puan farkı 8'e yükseldi.