Lyon'dan Cherki ve Fofana için net mesaj: "Takımdalar"

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Reims maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fransa'da büyük bir mali krizle karşı karşıya kalan Lyon'da takımın önemli isimlerinin devre arasında ayrılabileceği gündeme gelirken bu isimler arasında Rayan Cherki ve Malick Fofana'nın da adı yer aldı.



Lyon'un hocası Sage, Reims maçının ardından yaptığı açıklamada Cherki ve Fofana'nın devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi. Sage, iki isim için gelen, "Devre arasında takımda kalacaklar mı?" sorusuna, "Bence kalacaklar. Öyle düşünüyorum" diye cevap verdi. Rayan Cherki için özellikle son dönemde Liverpool iddiaları gündeme gelmişti.