Maç sonucu: Konyaspor 1 - 1 Hatayspor | Aboubakar son dakikada sahne aldı...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golünü Jevtovic kaydederken, Hatayspor'un golü de 90. dakikada Aboubakar'dan geldi.
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Adil Demirbağ, Bazoer, Boranijasevic, Guilherme, Alexic (Dk. 76 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Keyta), Umut Nayir (Dk. 65 Kramer)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye (Dk. 74 Boutobba), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Aboubakar), Fernandes, Strandberg (Dk. 86 Okoronkwo)
Goller: Dk. 17 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mamadou'nun vuruşunda top yan direğin yanından auta çıktı.
40. dakikada Mamadou'nun ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan kafa vuruşuna top az farkla dışarı gitti..
50. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aabid'in ortasında ön direkte Emre'nin şutunda kaleci Korcan topu son anda çeldi.
66. dakikada ceza sahasına giren Ciss, Simon'u geçmek isterken yerde kalınca hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Feyzi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
90+5. dakikada Saint-Louis'in ceza sahasına yerden ortasında Mustafa Pektemek topu ağlarla buluşturdu. 1-1