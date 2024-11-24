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Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:55 Son Güncelleme: 24.11.2024 16:01

Sivasspor-Kasımpaşa maçında kar var, gol yok

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 18, Kasımpaşa ise 15 yaptı. Maç saatinde devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler tarafından kar temizleme çalışması yapıldı. Hakemlerin yaptığı incelemede maçın oynanmasına karar verildi. Zemindeki temizleme çalışmalarının devam etmesi ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi nedeni ile karşılaşma 17 dakika geç başladı.

Sivasspor-Kasımpaşa maçında kar var, gol yok

SİVASSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA

Stat: 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Azizbek (Dk.46 Pounguras), Pritchard (Dk.46 Bekir Böke), Charisis (Dk.78 Ziya), Moutoussamy (Dk.64 Emrah), Rodrigues (Dk.78 Manaj), Koita
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Fall (Dk.68 Brekalo), Gökhan (Dk.90 Barak), Aytaç (Dk.79 Sadiku) , Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk.46 Cafu) , Nuno Da Costa
Sarı Kartlar: Murat, Koita, Charisis (Sivasspor) - Gökhan (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.
33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.
37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
50. dakikada Kasımpaşa atağında Sivasspor ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gökhan sol ayağı ile vurdu, uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
74. dakikada Emrah'ın kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
90. dakikada soldan ceza alanına giren Manaj yerden sert vurdu, kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.

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Sivasspor-Kasımpaşa maçında kar var, gol yok
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