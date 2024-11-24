Sivasspor-Kasımpaşa maçında kar var, gol yok

SİVASSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Azizbek (Dk.46 Pounguras), Pritchard (Dk.46 Bekir Böke), Charisis (Dk.78 Ziya), Moutoussamy (Dk.64 Emrah), Rodrigues (Dk.78 Manaj), Koita
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Fall (Dk.68 Brekalo), Gökhan (Dk.90 Barak), Aytaç (Dk.79 Sadiku) , Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk.46 Cafu) , Nuno Da Costa
Sarı Kartlar: Murat, Koita, Charisis (Sivasspor) - Gökhan (Kasımpaşa)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.
33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.
37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
50. dakikada Kasımpaşa atağında Sivasspor ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gökhan sol ayağı ile vurdu, uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
74. dakikada Emrah'ın kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
90. dakikada soldan ceza alanına giren Manaj yerden sert vurdu, kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.