Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe | Zorlu maç öncesi Kartal’ın 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Yeniden çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş bugün evinde ligin formda takımlarından Göztepe'yi ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Kötü gidişe son vermek isteyen Siyah-Beyazlılar, kazanarak taraftarlarının gönlünü almaya çalışacak.
Beşiktaş'ta milli takımda sakatlık yaşayan Arnavut yıldız Ernest Muçi forma giyemeyecek. Öte yandan Mert, Musrati ve Immobile, sarı kart görürse Hatay maçında görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih
Göztepe XI: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo.