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Giriş Tarihi: 24.11.2024 18:03 Son Güncelleme: 24.11.2024 18:08

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe | Zorlu maç öncesi Kartal'ın 11'i belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş sahasında ligin formda takımlarından biri olan Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Zorlu maç saat 19:00'da başlayacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe | Zorlu maç öncesi Kartal’ın 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Yeniden çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş bugün evinde ligin formda takımlarından Göztepe'yi ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Kötü gidişe son vermek isteyen Siyah-Beyazlılar, kazanarak taraftarlarının gönlünü almaya çalışacak.

Beşiktaş'ta milli takımda sakatlık yaşayan Arnavut yıldız Ernest Muçi forma giyemeyecek. Öte yandan Mert, Musrati ve Immobile, sarı kart görürse Hatay maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih

Göztepe XI: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo.

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe | Zorlu maç öncesi Kartal'ın 11'i belli oldu
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