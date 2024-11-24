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Giriş Tarihi: 24.11.2024 19:25 Son Güncelleme: 24.11.2024 19:35

Son dakika: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında çıkan istifa haberlerine yönelik açıklamada bulundu.

Son dakika: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa iddialarına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

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Son dakika: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
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