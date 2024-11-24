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Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:25

TRABZONSPOR HABERİ: Denswil'in gitmeye niyeti yok

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Stefano Denswil’in, devre arasında gitme gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi. 31 yaşındaki ismin, 2 milyon 250 bin Euro’luk maaşı ayrılığın önüne geçtiği kaydedildi.

SPOR SERVİSİ
TRABZONSPOR HABERİ: Denswil’in gitmeye niyeti yok

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Umut Bozok, Denswil, Orsic ve Bardhi kadro dışı bırakılmıştı.

Bu oyuncuların gelecek planlamalarında yer almaması nedeniyle kadro dışı bırakıldığının açıklamasın ardından deneyimli hoca, bu isimlerin ayrılmaları için gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtmişti.

Ancak Denswil'in, devre arasında gitme gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi. 31 yaşındaki ismin, 2 milyon 250 bin Euro'luk maaşı ayrılığın önüne geçtiği kaydedildi.

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TRABZONSPOR HABERİ: Denswil'in gitmeye niyeti yok
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