TRABZONSPOR HABERİ: Draguş’un Rapid Bükreş transferine maaş engeli

Trabzonspor'un sezon başında Belçika'nın Standard Liege takımından kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar verim alamadığı Denis Dragus ile Rapid Bükreş'in ilgilendiği ileri sürüldü. Rumen ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica'nın, geçen sezon Gaziantep FK'yi çalıştırırken kiralık olarak takımına transfer ettiği Dragus'u kadrosunda görmek istediği iddia edildi. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor'daki maaşı bu transferin önünde bir engel olarak görülüyor.

"HİÇBİR TAKIM SUNAMAZ"

Bir dönem Erzurumspor'da da forma giyen Romanya Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Florin Prunea, Rumen kanalı PRO TV'de bu transfer iddiasıyla ilgili yaptığı yorumda, "Bunun imkansız olduğunu düşünüyorum çünkü Trabzonspor onun için maddi çaba harcadı. Dragus, Romanya'da herhangi bir takımın sunamayacağı bir maaş alıyor" ifadelerini kullandı.

Bordo-Mavili kulüp, geçtiğimiz yaz Denis Dragus'u 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Dragus'a, her bir sezon için net 1 milyon 575 bin Euro garanti ücret ödenecek. Karadeniz temsilcisinde 16 resmi maça çıkan Rumen santrfor, takımına 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

