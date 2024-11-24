TRABZONSPOR HABERİ: Gift Orban’da karar Şenol Güneş’in

Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Devre arasında önemli değişim yapacak bordo- mavililer, hemen her bölge için oyuncu bakıyor. Şu ana kadar transfer çalışmalarında iki bölge ön plana çıktı. Sezon başında transferi için yoğun bir uğraş verilen ancak son anda gerçekleşmeyen Gift Orban, yeniden gündeme geldi.

Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Lyon, Nijeryalı santrforu satmayı düşünüyor. Ancak Fransız ekibinin talep ettiği rakamların çift haneli olması nedeniyle yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor. Bu bölge için birçok oyuncuyu izleyen tecrübeli teknik adamın, ekibiyle birlikte bir karar vereceği ve yönetim kurulu ile paylaştıktan sonra resmi girişimlerin tamamlanacağı belirtildi.