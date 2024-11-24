Van Bronckhorst: Kimi kullandığım konusunda konuşmak istemiyorum"

'KİMİ KULLANDIĞIM KONUSUNDA ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Salih Uçan ve Can Keleş'i kadroda tercih etmemesi konusunda gelen bir soru üzerine van Bronckhorst, "Kimi kullandığım ya da kimi kullanmadığım konusunda artık konuşmak istemiyorum. Kararları ben veriyorum Bazen olumlu bazen olumsuz oluyor. Bizim işimiz karar vermek. Bunlar bazen takıma yararlı oluyor bazen de yararlı olmuyor" ifadelerini kullandı.

'ZAFERLER SEZON SONUNDA KAZANILIR'

Zaferlerin sezon sonunda kazanıldığını belirten Hollandalı teknik adam, "Ben daha önce çok zaferler kazandım dedim. Zaferler kazanmaya geldiğimden bahsettim. Şampiyon olmak için iyi başlangıç yapmanız gerekiyor. Hoca ve oyuncu olarak benim ne kadar zafer kazandığıma bakın. Maçlardan önce şampiyonlukla ilgili konuşamazsınız. Mart ve nisan aylarında oralarda olmak önemli. Ben sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmak ile şampiyon olmak arasında fark budur. Geçtiğimiz maçlarda gerekli performansı gösteremedik. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız dedim. İyi başlamanız gerekiyor. Bu olmadığı zaman puan olarak geride kalıyorsunuz. Zaferleri sezon sonunda kazanırsınız" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLUK ZOR AMA BEN HİÇBİR ZAMAN PES ETMEM'

Şampiyonluğun zor olduğunu ancak pes etmeyeceğini ifade eden van Bronckhorst, sözlerini şöyle noktaladı:

"13 puanlık bir fark büyük fark. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız."