Ziyech’in kaçırdığı gol Avrupa’da manşetlerde: Babaannem bile atardı





"ŞOK EDİCİ BİR ISKA"

İngiliz Daily Mail; "Hakim Ziyech'ten şok edici bir hata: Taraftarlar şaşkına döndü' başlıklı habede şu ifadelere yer verdi:

"Chelsea'nin unutulan eski kanat oyuncusu Galatasaray'ın Bodrum'u yendiği maçta şok edici bir ıska yaptı. Ziyech hemen hayal kırıklığı içinde yere baktı ve ardından şansı hazırlayan Osimhen'e başını salladı."

Haberde ayrıca İngiliz taraftarların yorumlarına da yer verildi. Pozisyonu izleyen bir İngiliz taraftar; "Bu rahmetli babaannem de atardı" diye yorum yaparken bir başkası ise, "Bu çılgınca bir hata, topla birlikte kalenin içine girebilirdin" diye yazdı. (Fanatik)