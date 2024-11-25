Aboubakar, röveşatasıyla 90’da beraberliği kurtardı

Konyaspor, evinde Hatayspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede ev sahibi ekip 17. dakikada Guilherme'nin kornerinde ceza sahasında iyi yükselenLigde sadece 12. hafta Gaziantep'i mağlup eden Hatayspor iseson anlarda beraberliği yakaladı ve başka gol çıkmadı: 1-1. AyrıcaKonya puanını 15'e Hatay ise 7'ye yükseltti. Önümüzdeki hafta ev sahibi ekip, Adana Demir deplasmanına gidecek, Güney takımı da Beşiktaş'ı ağırlayacak.