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Giriş Tarihi: 25.11.2024

Aboubakar, röveşatasıyla 90’da beraberliği kurtardı

SPOR SERVİSİ
Aboubakar, röveşatasıyla 90’da beraberliği kurtardı
Konyaspor, evinde Hatayspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede ev sahibi ekip 17. dakikada Guilherme'nin kornerinde ceza sahasında iyi yükselen Marko Jevtovic'in kafa vuruşuyla öne geçti. Ligde sadece 12. hafta Gaziantep'i mağlup eden Hatayspor ise 90. dakikada köşe vuruşunda yaşanan karambolde Vincent Aboubakar'ın röveşatasıyla son anlarda beraberliği yakaladı ve başka gol çıkmadı: 1-1. Ayrıca Kamerunlu yıldız, bordobeyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Konya puanını 15'e Hatay ise 7'ye yükseltti. Önümüzdeki hafta ev sahibi ekip, Adana Demir deplasmanına gidecek, Güney takımı da Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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Aboubakar, röveşatasıyla 90’da beraberliği kurtardı
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