Acil anında Batshuayi

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Sezon başında. İcardi'nin sakatlığının ardından son iki karşılaşmadaAz zamanda çok iş yapan Belçikalı santrfor, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 6'ya yükseltirken 2 asist gerçekleştirdi. Tabelaya yaptığı 6 gollük katkısını (5 gol-1 asist) oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti. Böylece transferinde katkısı olan hocası Okan Buruk'u mahcup etmezken taraftarın da yüzünü güldürdü. Geçen sezon lig bittiği zaman Okan Buruk özellikle Batshuayi'nin transfer edilmesini istemişti.Bodrumspor müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,demişti. Bu sözler üzerine zeminin farklı bölgelerinde yapılan ölçümlerde, 2.4 cm olan standart çim uzunluğunun Bodrum Stadyumu'nda 1.8 cm ile 2 cm arasında olduğu belirlendi.Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden İcardi, bu hafta İstanbul'a dönecek. 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek.İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa İcardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.