Acil anında Batshuayi

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Sezon başında Aslan'a gelerek İcardi'nin arkasında oturmayı kabul eden 31 yaşındaki yıldız, Osimhen transferiyle birden üçüncü plana düşse de küskünlük göstermedi
. İcardi'nin sakatlığının ardından son iki karşılaşmada 60 dakika şans bulan 'Batsman' lakaplı Batshuayi, Samsunspor (3-2) maçında attığı golle 3 puanın gizli kahramanı olurken ecel terleri dökülen Bodrum'da da (1-0) tek başına galibiyeti getirip Aslan'a zirve yolunda ilaç oldu.
HOCASINI MAHCUP ETMEDİ
Az zamanda çok iş yapan Belçikalı santrfor, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 6'ya yükseltirken 2 asist gerçekleştirdi. Tabelaya yaptığı 6 gollük katkısını (5 gol-1 asist) oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti. Böylece transferinde katkısı olan hocası Okan Buruk'u mahcup etmezken taraftarın da yüzünü güldürdü. Geçen sezon lig bittiği zaman Okan Buruk özellikle Batshuayi'nin transfer edilmesini istemişti.
ÇİM BOYU 1.8 CM ÇIKTI!
Bodrumspor müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce sulanmıyor. Hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış"
demişti. Bu sözler üzerine zeminin farklı bölgelerinde yapılan ölçümlerde, 2.4 cm olan standart çim uzunluğunun Bodrum Stadyumu'nda 1.8 cm ile 2 cm arasında olduğu belirlendi.
VE İCARDİ İÇİN KARAR HAFTASI
Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden İcardi, bu hafta İstanbul'a dönecek. 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek. Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.
İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa İcardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.