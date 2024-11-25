Al-Musrati, Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamıyor

Beşiktaş'ın geçen sezon 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati, Göztepe mücadelesine ilk 11'de başladı. Libyalı oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde pek etkili bir performans sergileyemedi. Nitekim 28 yaşındaki ön libero, 59. dakikada yerini Cher Ndour'a bırakmak zorunda kaldı.Al-Musrati'nin fiziksel olarak kötü bir görüntü vermesi, taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Libyalı oyuncunun performansını sosyal medyada yoğun şekilde eleştirdi. Al-Musrati, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı. (Fanatik)