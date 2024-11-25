Arif Boşluk: Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin genç sol beki Arif Boşluk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Forma giyme fırsatı beklediğini belirten Arif Boşluk, "Öncelikle çok mutluyum. Bu galibiyet çok ihtiyacımız vardı. Maçtan çok bugün sahada mutlu olduğum bir şey daha vardı. Altyapıda beraber oynadığım çoğu arkadaşımla tekrar aynı sahayı paylaştım. Zaten Trabzonspor'un altyapısında olmak büyük bir şey. Burada bulunuyorsak, kaliteli oyuncularız demektir. Bugün onlarla aynı sahada oynamak benim için çok duyguluydu. Son zamanlarda çok iyi çalışıyorduk. Hiçbir zaman yılmadık, bıkmadık. Her zaman bu fırsatı bekliyordum. Antrenmanlarda her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendi, bu formayı bana verdi. Bundan sonra da bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar Trabzonspor adına bu sahada her şeyimi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.