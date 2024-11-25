Banza'dan Cham itirafı: "Bana verdiği sözü tuttu"

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla geçerek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Maçta 2 gol atan yıldız golcü Simon Banza, Cham'ın kendisine verdiği sözü tuttuğunu ifade etti. Simon Banza yaptığı açıklamada, "Hem takımımız hem de kulübümüz adına çok mutluyum. Bizim için önemliydi bu galibiyet çünkü son 3 maçı kazanamamıştık. Cham adına da mutluyum. Dün yaptığımız konuşmada bana gol atacağını söylemişti. Sözünü de tuttu. Umarım böyle devam ederiz." dedi.