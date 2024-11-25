Bruma, Portekiz’de manşetlerde

Ülkemizde Galatasaray, Gaziantep FK ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, geçtiğimiz sezon başında ülkesine dönmüştü. Fenerbahçe, 4.25 milyon Euro'ya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon Euro karşılığında göndermişti. Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 7 asist ile tamamlayarak verimli bir dönem geçiren Bruma, bu sezon ise son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Eylül ayının son haftasındaki Nacional maçıyla çıkışa geçen Bruma, bu tarihten sonra ligde ve kupada oynanan maçlarda takımını sırtladı. Söz konusu tarihten itibaren ligde ve kupada toplam 8 maça çıkan Bruma 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlendi. Bruma'nın artan performansı Portekiz basınında da geniş yankı buldu.



