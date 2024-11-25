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Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:44

Dusan Tadic Kayserispor maçında fark yarattı

36 yaşındaki kaptan Dusan Tadic, Kayserispor maçında 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlayarak sezon toplamında 7 gol, 5 asiste ulaştı.

Dusan Tadic Kayserispor maçında fark yarattı
20 Kasım'da 36 yaşına giren Dusan Tadic için yaş sadece bir sayıdan ibaret. Tecrübeli futbolcu, her geçen gün yaşlansa da bunu performansına yansıtmıyor.

Kaptan son oynanan Kayserispor deplasmanında da farkını ve klasını bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçe'nin 6-2'lik zaferine 1 gol, 1 asistle katkıda bulunan Sırp yıldız, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarıp, takım arkadaşı Edin Dzeko'yu yakalayarak krallık yarışında ikinci sıraya yükseldi. Asist sayısını da 5'e çıkararak zirvedeki Galatasaraylı Sara'yı yakaladı.

TAKIMIN EN İYİSİ

Tadic, öyle ki bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 5'inde maçın adamı seçildi. Adana Demirspor maçında 8.1, Alanyaspor karşılaşmasında 9.1, Kasımpaşa mücadelesinde 7.8 ve Samsunspor maçında 8.6 reyting aldı. Tadic, Antalya maçında da 7.5 reytingle Fenerbahçe'nin en iyi ismiydi. Tadic, Sivas karşılaşmasında 8.0 reytingle Maximin ile Mert Hakan'ın Kayseri deplasmanında da 8.5'le Oğuz Aydın'ın ardında kalsa da istikrarını gözler önüne serdi. Tadic, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol attı, 8 asist yaptı.

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Dusan Tadic Kayserispor maçında fark yarattı
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