Dusan Tadic Kayserispor maçında fark yarattı

20 Kasım'da 36 yaşına giren Dusan Tadic için yaş sadece bir sayıdan ibaret. Tecrübeli futbolcu, her geçen gün yaşlansa da bunu performansına yansıtmıyor.Kaptan son oynanan Kayserispor deplasmanında da farkını ve klasını bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçe'nin 6-2'lik zaferine 1 gol, 1 asistle katkıda bulunan Sırp yıldız, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarıp, takım arkadaşı Edin Dzeko'yu yakalayarak krallık yarışında ikinci sıraya yükseldi. Asist sayısını da 5'e çıkararak zirvedeki Galatasaraylı Sara'yı yakaladı.Tadic, öyle ki bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 5'inde maçın adamı seçildi. Adana Demirspor maçında 8.1, Alanyaspor karşılaşmasında 9.1, Kasımpaşa mücadelesinde 7.8 ve Samsunspor maçında 8.6 reyting aldı. Tadic, Antalya maçında da 7.5 reytingle Fenerbahçe'nin en iyi ismiydi. Tadic, Sivas karşılaşmasında 8.0 reytingle Maximin ile Mert Hakan'ın Kayseri deplasmanında da 8.5'le Oğuz Aydın'ın ardında kalsa da istikrarını gözler önüne serdi. Tadic, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol attı, 8 asist yaptı.