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Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:42

Enes Ünal için Sevilla ve Getafe iddiası

La Liga ekipleri Sevilla ve Getafe, Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgileniyor. Enes, İspanya'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

Enes Ünal için Sevilla ve Getafe iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, İspanya'ya geri dönebilir. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla ve Getafe, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri ve 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtikleri kaydedildi. İki takım arasında şu anda Getafe'nin transfer için daha önde olan taraf olduğu belirtildi.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
İspanya'da daha önce Levante, Villarreal, Real Valladolid ve Getafe formaları giyen Enes Ünal'ın da La Liga'ya geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Bournemouth, Enes Ünal'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardından eylül ayıyla birlikte formasına kavuşan milli futbolcu, bu sezon Bournemouth'ta çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.

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Enes Ünal için Sevilla ve Getafe iddiası
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