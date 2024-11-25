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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:34

Fenerbahçe transfer planını netleştiriyor

Sakatlıklar ve eksiklikler nedeniyle ara transfer döneminde belirli bölgelere odaklanacak olan Fenerbahçe, sol bek, 10 numara ve defans pozisyonları için çalışmalara hız verdi.

Fenerbahçe transfer planını netleştiriyor

Sol Bek ve 10 Numara Transferleri

Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla sol bekte tek alternatif olarak Kostic kalırken, bu bölgeye bir transfer yapılması kararlaştırıldı. Ardından ise yıldız bir 10 numara arayışına giren Fenerbahçe, bu pozisyon için ilk olarak Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı gözünü dikti. Brezilyalı futbolcuyla anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Suudi kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Defans Hattına Takviye

Defans hattında istikrar sağlayamayan Fenerbahçe, şu ana kadar Çağlar, Becao ve Djiku gibi isimlerin rekabetine Samet Akaydın'ı da ekledi. Ancak bu hamleler hatalı golleri önlemekte yetersiz kaldı. Bu nedenle Mourinho, defansa tecrübeli ve uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncu transfer edilmesini talep etti.

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Fenerbahçe transfer planını netleştiriyor
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