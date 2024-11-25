Fenerbahçe’de sözleşme atağı: İrfan Can’dan sonra iki kişi daha...

Fenerbahçe'de son haftalarda gündemi en çok meşgul eden konu transfer çalışmaları. Ancak yönetim bir yandan da sezon sonu sözleşmeleri bitecek oyuncularla orta yolu bulmak için yoğun mesai harcıyor.İlk müjdeli haber İrfan Can Kahveci'den geldi. 29 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunun ortasında Başakşehir'den transfer edilmişti. İrfan, sarı-lacivertli formayla 144 maça çıktı, 30 gol, 29 asistlik katkı sağladı.Milli yıldızla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için el sıkışıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.Yönetim şimdi gözünü Bright Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'e çevirdi. İngiltere'den Osayi-Samuel ile ilgilenen takımlar var. Ancak sarı-lacivertliler, yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayabileceklerine inanıyor. Nijeryalı oyuncu da her açıklamasında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor.36 yaşındaki Tadic'e ise eski takımı Ajax talip. Yönetim, Sırp yıldıza 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edip beklemeye geçti.