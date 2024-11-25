GALATASARAY HABERİ: Acil anında Batshuayi

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Sezon başında Aslan'a gelerek İcardi'nin arkasında oturmayı kabul eden 31 yaşındaki yıldız, Osimhen transferiyle birden üçüncü plana düşse de küskünlük göstermedi.

İcardi'nin sakatlığının ardından son iki karşılaşmada 60 dakika şans bulan 'Batsman' lakaplı Batshuayi, Samsunspor (3-2) maçında attığı golle 3 puanın gizli kahramanı olurken ecel terleri dökülen Bodrum'da da (1-0) tek başına galibiyeti getirip Aslan'a zirve yolunda ilaç oldu.

HOCASINI MAHCUP ETMEDİ

Az zamanda çok iş yapan Belçikalı santrfor, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 6'ya yükseltirken 2 asist gerçekleştirdi. Tabelaya yaptığı 6 gollük katkısını (5 gol-1 asist) oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti. Böylece transferinde katkısı olan hocası Okan Buruk'u mahcup etmezken taraftarın da yüzünü güldürdü. Geçen sezon lig bittiği zaman Okan Buruk özellikle Batshuayi'nin transfer edilmesini istemişti.