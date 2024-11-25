GALATASARAY HABERİ: Yaş 37, Aslan’ın yarısı Mertens

Galatasaray'ın 10 numarası Dries Mertens yıllara adeta meydan okuyor. Sezon başından beri Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu olan 37 yaşındaki ismin istatistikleri parmak ısırtıyor. Mertens'in rakamlarına bir bakalım:



- Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).

- 6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi.

- 4 gol 5 asistle Nijeryalı yıldız Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.

- Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sında tabelayı değiştirdi.

- Derbide Fenerbahçe'ye Kadıköy'de attığı golle gerçek Galatasaraylı oldu.

OSIMHEN'İN MORAL HOCASI OLDU

Saha içinde Galatasaray'ı taşıyan Belçikalı 10 numara, saha dışında da önemli rol üstlendi. Vatandaşı Michy Batshuayi'nin sarıkırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olan Dries Mertens, Napoli'den takım arkadaşı Victor Osimhen'le özel ilgilendi ve İstanbul Maçka'da komşusu oldu.