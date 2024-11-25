Hamburg için Nistelrooy iddiası! Stefan Kuntz’dan açıklama

Steffen Baumgart ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Hamburg'un, Ruud van Nistelrooy ile ilgilendiği ileri sürüldü. Sky Sport'un haberine göre; son olarak Manchester United'da geçici teknik direktör olarak görev yapan ve şu anda boşta bulunan Van Nistelrooy, Hamburg'un bir numaralı adayı durumunda. Hollandalı teknik adam, futbolculuğu döneminde Ocak 2010 - Temmuz 2011 tarihleri arasında Alman takımında forma giymiş ve 36 maçta 12 kez fileleri havalandırmıştı.

5 ADAY DAHA VAR

Bu arada Hamburg'da geçici teknik direktörlük görevine Merlin Polzin getirilirken, Ruud van Nistelrooy'un dışında farklı adayların isimleri de gündemde. Alman ekibinde, Paderborn Teknik Direktörü Lukas Kwasniok'un yanı sıra şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Torsten Lieberknecht, David Wagner, Bruno Labbadia ve Friedhelm Funkel listede bulunan diğer isimler. 2. Bundesliga'da mücadele eden Alman takımı, 13 haftası geride kalan ligde 20 puanla 8. sırada bulunuyor.

SPORTİF DİREKTÖR STEFAN KUNTZ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamburg Sportif Direktörü Stefan Kuntz, teknik direktör arayışıyla ilgili olarak Alman basınına konuştu. Türk Milli Takımı'nın eski hocası, Welt TV'ye verdiği demeçte adaylardan Labbadia ve Kwasniok'un sorulması üzerine yorum yapmak istemedi ancak kendisinin teknik direktör olarak kulübeye dönmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kuntz "Eğer isteseydim teknik direktör olarak kalırdım ancak kesinlikle teknik direktör olmayacağım" ifadelerini kullandı.