Kocaelispor 90+3’te koltuğunu korudu

Trendyol 1. Lig'de dün liderlik mücadelesi yaşanırkenYeşil-siyahlılar 32'de Cihat ile öne geçse de 39'da Atınç beraberliği sağladı. 56'da Vukovic Balıkesir ekibine üstünlüğü getirirken 90+3'te Oğulcan Çağlayan sahneye çıktı ve sonucu ilan etti. Böylece Mustafa Gürsel'in takımının 5 maçlık galibiyet serisi biterkenBandırma da 25 puanla ikinci sırada… Diğer sonuçlar şu şekilde: Erzurum-Karagümrük: 1-3, Esenler Erok-Çorum FK: 2-2, Adanaspor-Sakarya: 1-1.