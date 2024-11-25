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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:13 Son Güncelleme: 25.11.2024 14:13

MKE Ankaragücü'nden Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ne anlamlı ziyaret

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek çocuklara spor sevgisi aşıladı ve çeşitli hediyeler verdi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
MKE Ankaragücü’nden Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ne anlamlı ziyaret

Ziyarette, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Kenan Koçak, futbolculardan Tolga Ciğerci, Ertaç Özbir, Ali Kaan Güneren ve Osman Çelik, kulübün güreş antrenörü Fevzi Çakmar, güreşçiler Nurefşan Uyanık ve Yaren Adıyaman ile diğer yetkililer yer aldı.

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Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat, ziyarette yaptığı konuşmada, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak şunları söyledi:

"MKE Ankaragücü ailesi olarak çocuklarımızın her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak isterim. İnşallah bugünün birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşamayı sürdürürüz."

Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Öztürk ise ziyaretin kendileri için önemine değinerek, "Bugün burada kalan çocuklarımıza spor sevgisini kazandırma ve destek verme konusunda gösterdikleri çabalar için MKE Ankaragücü Kulübü'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, kulüp yetkilileri ve sporcular, çocuklarla sohbet etti ve birlikte futbol oynadı. Ayrıca, çocuklara mont, bere ve atkı hediye edildi. Etkinlik kapsamında öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü de kutlandı. Ziyaretin, çocuklara spor sevgisi kazandırmanın yanı sıra sosyal dayanışma duygusunu güçlendirdiği vurgulandı.

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MKE Ankaragücü'nden Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ne anlamlı ziyaret
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