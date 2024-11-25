MKE Ankaragücü’nden Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ne anlamlı ziyaret

Ziyarette, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Kenan Koçak, futbolculardan Tolga Ciğerci, Ertaç Özbir, Ali Kaan Güneren ve Osman Çelik, kulübün güreş antrenörü Fevzi Çakmar, güreşçiler Nurefşan Uyanık ve Yaren Adıyaman ile diğer yetkililer yer aldı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat, ziyarette yaptığı konuşmada, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak şunları söyledi:



"MKE Ankaragücü ailesi olarak çocuklarımızın her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak isterim. İnşallah bugünün birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşamayı sürdürürüz."